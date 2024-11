Zgjedhjet presidenciale amerikane dhe ndikimi i tyre në Ballkan

Këtu është edhe Serbia - një vend që balancon lidhjet e gjata me Rusinë dhe një marrëdhënie në rritje me ShBA-në. Serbia ka lidhje historike dhe energjetike me Rusinë, por gjithashtu vlerëson tregtinë dhe investimet amerikane. Sipas mediave, lidhjet ekonomike të Serbisë me Jared Kushner, dhëndrin e ish-presidentit Trump, mund të bëhen të rëndësishme nëse Trump rizgjedhet. Një administratë Trump mund të forcojë këto lidhje ekonomike, duke i dhënë Serbisë më shumë hapësirë ​​për të manovruar në negociatat rajonale duke balancuar aleancat e saj të dyfishta.