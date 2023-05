Zgjedhjet presidenciale në Türkiye: Diaspora turke në rajon filloi votimin

Votuesit turq nga jashtë në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale do të mund të ushtrojnë të drejtën e votës në përfaqësitë diplomatike të vendit, si dhe do të mund të votojnë edhe në pikat kufitare.



Qytetarët e Türkiyes në Shqipëri mund të votojnë në datat 20, 21 dhe 22 maj nga ora 08:00 deri në orën 22:00 në Ambasadën Turke në Tiranë.



Në Kosovë do të mund të votohet më 21 maj nga ora 8 deri në 22 maj në objektin e Ambasadës së Türkiyes në Prishtinë.