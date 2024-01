A i rrezikon inteligjenca artificiale vendet e punës?

Duke theksuar se është befasuese të shohësh se GenAI-ja ndikon në punët kreative, Rogoyski shprehet: “Ne kishim supozuar se punët manuale me aftësi të ulëta do të preken së pari, me punët profesionale me jakë të bardhë që shiheshin si të sigurta. Në fakt, e kundërta duket se të jetë e vërtetë, me punët fizike dhe artizanale që rezultojnë të jenë më të sigurtat”.