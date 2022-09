Bayraktar: Türkiye po bëhet një “komb i zhvillimit të teknologjisë”

“Ishte ëndrra jonë që nga dita e parë”, tha ai, duke zbuluar simbolikën pas emrit të dronit (Kizilelma që do të thotë ‘mollë e kuqe’), përfaqësimi i një qëllimi të vështirë për t’u arritur që vazhdon tutje, pikërisht kur është gati për t’u arritur.

“Kjo ishte Kizilema jonë”, duke iu referuar rrugëtimit rigoroz, por edhe të këndshëm prej dy dekadash, udhëtimi që e sheh Türkiye mes vetëm tri vendeve në botë, tani të aftë për të zhvilluar një teknologji të tillë të avancuar ajrore.

E njohur si kompania që zhvillon dronët e parë indigjenë të Türkiye, Baykar lëshoi dronin inaugurues me peshë 10 kg në vitin 2006, i cili fluturoi vetëm rreth tre metra.

Progresi i shpejtë do të pasonte në vitin 2014, kur u zhvillua një aeroplan me helikë me dy motorë, mjaft i madh për të mbajtur raketa të afta për të goditur me saktësi një objektiv deri në 8 km larg dhe për të fluturuar për gati 24 orë pa karburant – TB2.

Në Teknofest 2019, Baykar shfaqi Bayraktar Akinci, i cili është i aftë të kryejë operacione që kryhen së bashku me avionët luftarakë.