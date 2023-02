A mund të parashikohen tërmetet?

Një mënyrë tjetër për të vlerësuar gjasat e tërmeteve në të ardhmen është duke vlerësuar shkallën me të cilën rritet sforcimi. Ashtu si tërheqja shumë e ngushtë e një brezi gome, gurët do të thyhen dhe do të zhvendosen shpejt kur lëvizjet e pllakave rrisin presionin në to në një shkallë kritike. Shkencëtarët llogarisin akumulimin vjetor të tendosjes së një segmenti të gabimit, sasinë e kohës që nga tërmeti më i fundit i segmentit dhe sasinë e tendosjes së lëshuar gjatë atij tërmeti për të vlerësuar se sa kohë do të duhet që tendosja të grumbullohet deri në pikën ku ndodh një tërmet tjetër.