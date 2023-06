Andaluzianët mundin Romën për titullin e 7-të në Europa League

Ajo që e bën të spikatur Sevillan është se këtë sukses e kanë arritur me trajnerin e tretë në stol. Pasi që kishin një sezon të dobët në Primera, madje rrezikonin të bienin nga liga spanjolle, Sevilla u detyrua të ndryshojë trajnerët dy herë brenda sezonit. Filluan me Lopeteguin, më pas as Sampaoli nuk dha rezultate, e për të siguruar trajnerin aktual Jose Luis Mendilibar, i cili jo vetëm që kishte rezultate pozitive në Primera, por befasoi me suksesin e tij edhe në arenën ndërkombëtare, duke siguruar trofeun e Europa Leagues.