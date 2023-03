Fillon Kampionati i Formula 1 me më së shumti ndryshime.

Këtë fundjavë vëmendja sportive do të jetë te fillimi i Kampionatit Botëror të 74-të të Formula 1. Grand Pri-ja e Bahreinit do të jetë ndeshja e parë e sezonit, e cila paraqet rikthimin e dy çmimeve të mëdha: Katarit dhe Las Vegasit, ku Vegasi do të jetë mikpritës për herë të parë që nga viti 1982.