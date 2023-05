Klubet evropiane të futbollit me shpenzime më të mëdha në botë

Kur jemi te muskujt financiarë, ashtu siç e potencuam më lart, asnjë klub në futbollin botëror nuk ka shpenzuar pothuajse aq para për transferime gjatë 15 viteve të fundit sa City nën pronësinë e Abu Dhabit.

Sipas Transfermarkt.de, një uebsajt gjerman i specializuar për transferimet e futbollit, shpenzimet neto të transferimeve të Manchester Cityt që nga viti 2008 arrijnë në 1,454 miliardë euro (shpenzimet e transferimit minus të ardhurat e transferimit), duke tejkaluar rivalin lokal Manchester United me pothuajse 200 milionë euro dhe Chelsea në pronësi të dikurshme ruse dhe tani amerikane me më shumë se 300 milionë euro. City gjithashtu përballet me më shumë se 100 akuza në Premier League për gjoja shkelje të rregulloreve financiare, duke e turbulluar më tej triumfin e tij të fundit.