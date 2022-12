Kroacia gjysmëfinalisti i parë i Kupës së Botës

Kroacia është gjysmëfinalisti i parë i Kupës së Botës, pasi sonte e mundi skuadrën e Brazilit 4:2 në penalti. Kundërshtari i kroatëve do të dihet nga fituesi i ndeshjes së sontme mes Holandës dhe Argjentinës. Por, kjo nuk është herë e parë që këto dy kombëtare janë ballafaquar njëra me tjetrën. Në vazhdim TRT Balkan ju sjell historikun e ndeshjeve mes Kroacisë dhe Brazilit. Gjermani 2006 Duke i mos i llogaritur ndeshjet miqësore mes Kroacisë dhe Brazilit, këto dy ekipe në futboll njëra nga kontinenti i Evropës, respektivisht Ballkani dhe tjetra nga Amerika Latine deri më tani dy herë janë përballur në suaza të garave për Kupën e Botës në futboll. Ndeshja e parë zyrtare mes tyre u zhvillua në vitin 2006 në qytetin e Berlinit në Gjermani ku dhe mbahej Kupa e Botës. Me golin nga Rikardo Kaka, skuadra e Brazilit arriti të korrë fitore në këtë ndeshje. Ndeshja u zhvillua na fazën e grupeve, ku mes të tjerash merrnin pjesë Australia dhe Japonia. Karateristikë e kësaj ndeshje ishte pjesëmarrja e mbi 30 mijë fansave kroatë. Brazil 2014 Nikoqir i Kupës së Botës në vitin 2014 ishte Brazili. Shorti për këtë kampionat deshti që Kroacia dhe nikoqiri, Brazili të gjenden në Grupi A, së bashku me skuadrën e Kamerunit dhe Meksikës. Ndeshja u hap me një autogol nga ekipi i Brazilit, që bëri për disa minuta ekipi nga Kroacia të jetë në avantazh. Mirëpo, ishte sulmuesi i njohur Neymar, (i cili po ashtu pritet të paraqitet në ndeshjen e së premtes) ai që shënoi dy gola dhe ndikoi në përmbysjen e rezultatit. Ndeshja përfundoi me rezultat 3-1 në favor të Brazilit, ndërsa shënues ishte Oscar.