Laçi dhe Kumbulla: Kombëtarja gati për ndeshjen ndaj Ukrainës

Për ndeshjen ndaj Gjeorgjisë dhe objektivin e Shqipërisë në ‘Nations League’, Kumbulla tha se, “tifozët do të na mbështesin si gjithmonë, ashtu si në Evropian në Gjermani por edhe në shtëpi në Tiranë. Edhe ndeshja ndaj Gjeorgjisë do të jetë e vështirë, por me mbështetjen e tifozëve do të jetë më e thjeshtë. Do të futemi në fushë për të fituar, por të shohim dy ndeshjet e para. Objektivi është gjithmonë për të fituar”.