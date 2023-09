Liga e Konferencës: Ballkani sërish në grupe, Struga e Partizani pa fat

Kampioni i Kosovës në futboll, skuadra nga qyteza e Suharekës, FC Ballkani, e ka rishkruar historinë e saj me kualifikimin e dytë në fazën e grupeve të Ligës së Konferencës. Humbja një me zero nga ekipi Bate Borisov nuk ishte pengesë që skuadra e Ballkanit të shkojë tutje në garat evropiane, pasi në ndeshjen e parë në stadiumin "Fadil Vokrri" në Prishtini arrit fitore bindëse 4:1.