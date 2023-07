Partizani dhe Struga Trim Lum dështojnë në Ligën e Kampionëve

Ky rezultat nuk ndryshoi deri në fund, edhe përskaj përpjekjeve të Strugës për të gjetur barazimin. Kështu, në fund Zhalgirisi me fitoren mori kualifikimin për në xhiron e dytë të Ligës së Kampionëve, ku do të takohet me Gallatasarayn, ndonëse kjo një ballafaqim me gjigantin turk ishte ëndërr e struganëve.