Pesë “hat-trickat” më të shpejtë në historinë e Ligës së Kampionëve

Ndeshjet e futbollit në Ligën e Kampionëve shpesh herë ngjallin interes të madh në opinion. Gjatë përballjeve mes tyre skuadrat e ndryshme në Evropë dijnë edhe të shënojnë shumë gola në një ndeshje. Në vazhdim TRT Balkan ju sjell pesë ndeshjet ku janë shënuar hat-trickat (tre gola nga një lojtar në një ndeshje të vetme) më të shpejtë në historikun e deritanishëm të Ligës së Kampionëve.



Rangers – Liverpool



Hat-triku i Mohamed Salah për Liverpoolin në ndeshjen kundër Rangers-it më 12 tetor 2022 theu rekordin për hat-trickin më të shpejtë të shënuar ndonjëherë në Ligën e Kampionëve. Sulmuesit të Liverpooli, i cili në ndeshje u inkuadrua në pjesën e dytë iu deshën vetëm gjashtë minuta e 12 sekonda për të shënuar trefishin e tij në fushën e gjelbër të stadiumit Ibrox. Ndeshja e kthimit mes këtyre dy ekipeve përfundoja me rezultat 1-7 në favor të Liverpoolit.



Dinamo Zagreb – Lyon



Deri të mërkurën mbrëma, para se të përfundojë ndeshja në Ibrox, rekordin e hat-trickut më të shpejtë në Ligën e Kampionëve e mbante lojtari Bafétimbi Gomis. Më 2011 në stadiumin Maksimir kundër ekipit të Dinamo Zagrebit, në cilësinë e lojtarit të Lyon, ai arriti të shënon tre gola për tetë minuta e 45 sekonda. Numri i plotë i golave në këtë ndeshja të shënuara nga Gomis ishte katër. Nikoqirët nga Zagrebi këtë ndeshje e humbën me rezultat 1-7.



Blackburn Rovers – Rosenborg



Pjesë e historisë së rekordeve më të shpejta të hat-trickave në Ligën e Kampionëve po ashtu është edhe lojtari anglez Mike Newell, i cili shënoi një hat-trick për nëntë minuta e 17 sekonda kundër Rosenborg, si sulmues i skuadrës së Blackburn Rovers në Ewood Park në dhjetor 1995. Ky rekord kishte qëndruar për 16 vjet, deri ku sulmuesi i Lyon, Gomis të shkëlqej në ndeshjen kundër Dinamo Zagrebit.



Bayern Mynih - RB Salzburg



Sulmuesi polak Robert Lewandowski, si lojtar i ekipit gjerman Bayern Munich, dy herë ka shënuar shënuar hat-tricka nën dymbëdhjetë minuta. Në ballafaqimin kundër skuadrës së Red Bull Salzburg, në mars të këtij viti lojtari Leëandoëski, arriti të shënoj tre gola brenda dhjetë minutave e 22 sekondave. Rezultati përfundimtar i kësa ndeshje ishte 7-1 në favor të Bayern Mynihut.



Real Madrid – Malmo



Në top pesë “hat-trickat” më shpejtë bën pjesë edhe Cristiano Ronaldo. Lojtari me famë botërore në vitin 2015 shënoi edhe një rekord në karrierën e tij të bujshëm si futbollist. Më i shpejti nga pesë het-trikët në Ligën e Kampionëve u regjistrua kundër Malmos në Santiago Bernabeu, përderisa ai i përfqësonte ngjyrat e Real Madridit. Në këtë lojë ai shënoi katër gola, tre prej të cilëve në hapësirën kohore prej 11 minutave.