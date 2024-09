UEFA Liga e Kampionëve fillon sonte me një format të ri

Në vend të 32 skuadrave të mëparshmeve, UEFA Liga e Kampionëve tani do të ketë 36 pjesëmarrës. Klubet nuk do të ndahen më në tetë grupe me nga katër, por do të renditen në një tabelë të vetme në bazë të numrit të pikëve të grumbulluara, si në kampionatet kombëtare.