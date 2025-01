Del në shitje libri "Projektet e mëdha të Republikës" i shkruar nga Anadolu

Këto projekte të njohura globalisht janë paraqitur me datat e hapjes, veçoritë dhe strukturat e tyre të integruara. Të shoqëruara me infografikë dhe fotografi, projektet prezantohen në një format enciklopedik me letër dhe lidhje me cilësi të lartë, duke paraqitur një pamje të gjallë të vizionit "Türkiye e fortë".