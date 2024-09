Emine Erdoğan dërgon shijet e kontinentit afrikan në Nju Jork

Emine Erdogan, e cila theksoi se lumturia rritet me ushqimin e ndarë rreth tryezës, tha: "Kur je mysafire në një tavolinë afrikane, ndeshesh me një ngjyrim unik që është përhapur në çdo fazë nga prezantimi deri te teknika e gatimit. Me një gamë të gjerë produktesh vendase ushqyese, metoda gatimi që rrisin shijen dhe varietetet e prezantimit që ushqejnë shpirtin, çdo kafshatë ju çon në një udhëtim të shumëanshëm.