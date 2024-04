Erdoğan bisedon me Rutten për zgjedhjen e shefit të ri të NATO-s

“Presidenti Erdoğan tha se Sekretari i ri i Përgjithshëm do t'i shërbejë më së miri sigurisë dhe interesave të anëtarëve në luftën kundër terrorizmit dhe sfidave të tjera, do të forcojë unitetin e Aleancës dhe do t'i japë përparësi rolit thelbësor të NATO-s dhe do të marrë angazhime bindëse për t'iu përmbajtur vlerave thelbësore të Aleancës dhe praktikat e vendosura. Ai deklaroi se duhet të marrë parasysh ndjeshmëritë e aleatëve jo-BE”, thuhet në njoftimin e Drejtorisë së Komunikimeve të Türkiyes.