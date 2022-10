Erdoğan: Nuk ka pengesa për vazhdimin e Marrëveshjes së Grurit.

Erdoğan tha se gazetarëve se në kuadër të marrëveshjes së Istanbulit, mbi 8 milionë tonelata grurë nga Ukraina janë eksportuar në tregjet botërore nëpërmjet 363 anijeve.



Nuk ka pengesa për vazhdimin e Marrëveshjes së Grurit, të nënshkruar 4 muaj më parë në mes të luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, thotë presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdogan.

“Nuk ka pengesa për vazhdimin e marrëveshjes. Këtë e pashë sërish gjatë telefonatës me Zelenskyyn mbrëmë dhe pas takimit me Putinin”, u tha Erdoğani gazetarëve gjatë kthimit nga Azerbejxhani.

Türkiye, OKB-ja, Rusia dhe Ukraina firmosën Marrëveshjen e Grurit në Istanbul më 22 korrik, për vazhdimin e eksportit të grurit nga 3 portet e Ukrainës në Detin e Zi, pas ndalesës për shkak të luftës Rusi-Ukrainë. Palët po negociojnë aktualisht mundësinë për vazhdimin e marrëveshjes pas afatit të saj të 19 nëntorit.

Erdoğan u tha gazetarëve se në kuadër të marrëveshjes, mbi 8 milionë tonelata grurë nga Ukraina janë eksportuar në tregjet botërore nëpërmjet 363 anijeve deri këtë të enjte.

Presidenti Erdoğan foli edhe për bisedimet me ShBA-në për dërgesën e avionëve F-16 për Türkiyen. Ai tha se Türkiye ka bërë dhe bën gjithçka të nevojshme për një rezultat pozitiv. Megjithatë, nëse ShBA-ja nuk pajtohet për dërgesën e tyre, tregu botëror është i gjerë dhe Türkiye do të shohë alternativa.

“Edhe shefi i NATO-s theksoi se pajisja e Türkiyes me avionët F-16 është e rëndësishme edhe për Aleancën”, tha presidenti Erdoğan.

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan foli edhe për mbajtjen e terroristëve të FETO-s në Suedi, duke thënë se kjo gjë nuk është pozitive. Ai paralajmëroi takim me kryeministrin e ri suedez ku do të diskutohet për aplikimin e tyre për anëtarësim në NATO dhe kërkesën e Türkiye-s për ekstradimin e terroristëve.