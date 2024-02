Erdoğan për sulmin në Istanbul: Türkiye vazhdon luftën ndaj terrorizmit

“Të gjithë së bashku e pamë dhe dëshmuam se edhe vendet më të zhvilluara në botë ishin të pafuqishme përballë fatkeqësive të ngjashme për vite me radhë. Falë Zotit, në përvjetorin e parë të tërmetit, arritëm në një fotografi ku janë hequr rrënojat, është bërë përparim i dukshëm në rindërtimin e qyteteve dhe njerëzit janë kapur sërish pas jetës. Prandaj, më 6 shkurt, përveçse do të kujtojmë humbjet nga tërmeti, këtë ditë do ta kujtojmë edhe si datën kur dëshmuam solidaritetin tonë kombëtar përballë fatkeqësive”, tha Erdoğan.