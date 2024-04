Erdoğan u takua me Presidentin Rashid gjatë vizitës së tij në Bagdad

Në kuadër të vizitës së tij njëditore, presidenti Erdoğan do të takohet në Bagdad me presidentin Abdul Latif Rashid dhe kryeministrin Mohammed Shia Al Sudani. Erdoğan dhe Sudani do të zhvillojnë një konferencë të përbashkët për media, ndërsa do të nënshkruhen marrëveshje mes dy vendeve.