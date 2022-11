Fondacioni Maarif organizoi "Samitin e 2-të Arsimor" në Istanbul

“Çfarë do të thoshit nëse do të vija te ju dhe do të thosha se ata do t'i ofrojnë përmbajtjet e tyre në Harvard dhe MIT falas për këdo në botë, të njëjtat kurse që ofrojnë për studentët e tyre? Ne ofrojmë një ekosistem të të mësuarit gjatë gjithë jetës për të gjithë, kudo. Ne po kalojmë hendekun midis njerëzve të zgjuar dhe të pasur, disa prej të cilëve mund të hyjnë në këto shkolla elitare dhe të tjerë që nuk munden. Duhet ta pranojmë, të rritemi dhe ta përdorim si mjet në sistemin e sotëm arsimor", tha Schwartz.