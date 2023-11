IHH-ja: Më 3 nëntor marsh drejt bazës amerikane Incirlik

"Ne jemi me të gjithë ju kundër sionistëve. Nëse ju vjen shtypja, ne do të qëndrojmë kundër saj, pa diskriminim fetar, gjuhe apo race. Tani do të qëndroni pranë popullit palestinez pa bërë këtë dallim. Por, nuk mjafton t'i thuash stop Izraelit. Netanyahu nuk do të ndalet. Sepse Netanyahu tashmë është Hitler. Ai dëshiron Luftën e Tretë Botërore. Shefi i Hitlerit janë administratorët amerikanë. Ndaj do të ecim në këmbë deri në bazën e Incirlikut. Nga çdo pjesë e Türkiyes, nga çdo rreth, lagje, me automjete dhe autobusë. Nëse nuk mund të vini, paguani autobusin dhe dërgoni njerëzit atje. Le ta rrethojmë bazën e Incirlikut", tha Yıldırım.