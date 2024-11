Ministri turk: Türkiye mbështet Irakun për Rrugën e Madhe të Zhvillimit

"Türkiye mbështet Irakun në këtë projekt të madh dhe ne dëshirojmë shumë që projekti të përfundojë deri në vitin e synuar 2030. Si qeveri turke dhe si konsulentë dhe kontraktorë turq, ne jemi gati të marrim pjesë në këtë projekt. Një rëndësi tjetër e këtij projekti është se në Irak do të krijohen qytete me vizion të madh, qendra logjistike, qendra magazinimi dhe qendra industriale. Rruga e Zhvillimit të Madh nuk është thjesht një autostradë apo një projekt tranziti hekurudhor, është një projekt zhvillimi, modernizimi dhe vizioni për Irakun. Ne jemi të gatshëm të marrim pjesë dhe të kontribuojmë në këtë çështje me industrialistët tanë me përvojë, kontraktorët me përvojë dhe konsulentët me përvojë", tha Bolat.