Shekulli i megaprojekteve më mbresëlënëse të Türkiyes

2. Ura e Çanakales e vitit 1915: Ura e Çanakalasë e vitit 1915, që përfshin ngushticën e Dardaneleve, është një mrekulli e inxhinierisë moderne. Jo vetëm që është kurorëzimi i arritjes së infrastrukturës së Türkiyes, por gjithashtu mban titullin e urës më të gjatë të varur në botë me një hapësirë qendrore. Pas tri urave të Istanbulit mbi ngushticën e Bosforit, Türkiye mburrej me një urë të katërt që lidh Evropën me Azinë, dhe e para që përshkon ngushticën e Dardaneleve. Pra, kjo strukturë ikonike lidh pa problem Evropën dhe Azinë, duke simbolizuar urën gjeografike dhe teknologjike të Türkiyes midis dy kontinenteve.