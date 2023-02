Misioni i FSK-së në Hatay: Si u shpëtuan nënë e bijë?

"Kur është nxjerrë sidomos vajza dyvjeçare, sepse duke marrë parasysh një krijesë aq e vogël t'i mbijetojë rrënimit të një ndërtese pesëkatëshe, mbi trupin e saj të jenë pesë kate të një ndërtese dhe të shpëtojë në atë mënyrë se si ka shpëtuar, ka qenë ndjenja më e mirë edhe mënyra se si ajo na ka shikuar të gjithë pjesëtarëve me radhë. Thjesht është ndjenjë e krenarisë, ndjenjë me emocione të papërshkrueshme që nuk mund ta përshkruash me asnjë fjalë. Në ato momente jam ndier se nuk mund të ketë njeri më të fortë se unë, sepse ma ka dhënë forcën shikimi i asaj vajze dhe kam thënë se do të vazhdoj gjithsesi sa më shumë që është e mundshme", thotë Mulolli për AA-në.