Neutralizohen 17 terroristë të PKK-së në veri të Irakut

“Me operacionin e suksesshëm ajror të kryer në zonën e operacionit “Kthetra-dlock”, u neutralizuan 17 terroristë të tjerë të PKK-së. Ne do të vazhdojmë të luftojmë me të gjitha forcat, pa u lodhur për dëshmorët tanë, për kombin tonë, për atdheun tonë të dashur, terroristët nuk do t'i shpëtojnë dot fundit që i pret", thuhet në deklaratë.