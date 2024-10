Unioni më i madh i mediave në botë organizohet nga TRT-ja

Ceremonia e 61-të e hapjes zyrtare të ABU, e cila do të fillojë të martën, më 22 tetor, me fjalimet e Drejtorit të Komunikimeve së Türkiyes Fahrettin Altun, Drejtorit të Përgjithshëm të TRT-së dhe Presidentit të ABU-së Mehmet Zahid Sobacı dhe Sekretarit të Përgjithshëm të ABU Ahmet Nadeem do të trajtojë efektet e inteligjencës artificiale dhe teknologjive digjitale mbi botën e transmetimit dhe sfidat e reja me të cilat përballet sektori i transmetimit.