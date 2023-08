78 vjet nga sulmi me bombë atomike amerikane në Nagasaki

Bomba atomike "Little Boy" ra në Hiroshima në mëngjesin e 6 gushtit 1945 në orën 8:15. Ishte një bombë me bazë uraniumi me një fuqi shkatërruese prej 15-16 kilotonë TNT. Bomba kishte formën e një cilindri, ishte e gjatë 305 centimetra, me diametër 71 centimetra dhe peshonte rreth katër tonë, nga të cilat 60 kilogramë ishin uranium.