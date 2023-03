Ahmedi, nga ëndrra e një futbollisti në basketbollist me karrocë

“Gjërat për personat me aftësi të kufizuara nuk janë të disponueshme në Irak. Nëse dëshironi të vizitoni mjekun, shumica e mjekëve janë në katin e dytë dhe nuk ka ashensorë. Nëse doni të shkoni në supermarkete, nuk ka rampa për të hyrë me karrige me rrota. Është shumë e vështirë në Irak, asgjë nuk është në dispozicion për ne”, tha Ahmed Naser.