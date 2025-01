Aliyev: Federata Ruse është fajtore për rrëzimin e avionit azerbajxhanas

"Jeta e çdo qytetari të Azerbajxhanit është e çmuar", tha Aliyev duke shtuar se "Kjo tragjedi nuk do të kishte ndodhur, nëse hapësira ajrore mbi qytetin e Groznit do të ishte mbyllur me kohë, nëse të gjitha rregullat e shërbimeve tokësore do të ishin respektuar dhe do të kishte pasur koordinim midis forcave të armatosura dhe shërbimeve civile të Federatës Ruse".