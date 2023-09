Anketë: Shumica e konsiderojnë Bidenin shumë të moshuar për mandatin e dytë

Në kohën kur Biden bëri betimin në detyrë më 20 janar 2021, ai u bë presidenti më i vjetër në moshën 78-vjeçare. Nëse do të fitojë mandatin e dytë, atë do ta fillonte në moshën 82-vjeçare dhe do ta përfundonte në moshën 86-vjeçare.