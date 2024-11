Baerbock në Kiev: Gjermania me partnerët qëndron pranë Ukrainës

Duke mbrojtur idenë se Rusia do të duhet të paguajë miliarda euro për dëmet e shkaktuara në Ukrainë, Baerbock tha: "Nëse kjo nuk realizohet ne si G7 do të qëndrojmë pranë Ukrainës me kredinë deri në 50 miliardë dollarë, duke përdorur fitimet nga asetet shtetërore ruse që janë lënë të palëvizshme".