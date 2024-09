Bashkimi Evropian përshëndeti aktakuzën për sulmin në Banjska

“Kjo është pritshmëria e BE-së dhe ajo ende qëndron, dhe ne vazhdimisht ua përcjellim mesazhin partnerëve tanë në Serbi. Në fund të shtatorit të vitit të kaluar ne thamë se ky sulm ishte një përshkallëzim i qartë dhe i paprecedentë dhe se do të kishte pasoja. Kur gjykata në Kosovë do të vendos se kush është fajtor, kush është përgjegjës apo i pafajshëm, atëherë do të vijë koha e përgjegjësisë. Kemi një sërë instrumentesh që mund t'i përdorim në konsultim me shtetet anëtare. Ende s’kemi arritur aty. Procesi gjyqësor ka filluar. Me rëndësi se hetimet kanë përfunduar. Tani gjykata duhet të vendosë se vallë konkluzat e hetimeve janë të kënaqshme. Do ta shohim rezultatin”, theksoi Stano.