BE-ja do të dërgojë mision për përcaktimin e kufirit Armeni-Azerbajxhan

Bashkimi Evropian (BE) do të dërgojë mision të përkohshëm civil në rajon për të mbështetur punimet për përcaktimin e kufirit mes Azerbajxhanit dhe Armenisë.

Një deklaratë u publikua lidhur me takimin katërpalësh që presidenti i Azerbajxhanit, İlham Aliyev, kreyeministri i Armenisë, Nikol Pashinyan, presidenti i Francës, Emmanuel Macron dhe presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, mbajtën në kuadër të Komunitetit Politik Evropian më 6 tetor në kryeqytetin e Çekisë, Pragë.

Në deklaratë thuhet se Azerbajxhani dhe Armenia konfirmuan se Konventa e Kombeve të Bashkuara (OKB) dhe Deklarata e Alma Ata-s e vitit 1991 do të përbëjë bazën në punimet e komisioneve për përcaktimin kufitar.

Thuhet se takimi i ardhshëm i komisioneve për përcaktimin e kufijve do të mbahet në fund të muajit tetor në Bruksel.

Armenia ka rënë dakord që një komision civil i BE-së në kufirin e Azerbajxhanit të lehtësojë punimet ndërsa Azerbajxhani do të bashkëpunojë me këtë mision kur të jetë e nevojshme.

“Misioni i BE-së do të fillojë punimet e tij në tetor për një periudhë jo më shumë se dy muaj. Qëllimi i këtij misioni është ndërtimi i besimit dhe të ofrojë kontribut me raportet e tij për komisionet kufitare", thuhet në deklaratë.