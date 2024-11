BE-ja: Mbështetja e Kinës për Rusinë, "kërcënim" për sigurinë e Evropës

Borrell bëri thirrje për nxitjen e bashkëpunimit midis vendeve me të njëjtin mendim me Japoninë përballë kërcënimeve të sigurisë, përfshirë sulmet e Rusisë ndaj Ukrainës. Ai theksoi se BE-ja "do të vazhdojë t'i përgjigjet me shpejtësi mbështetjes së vendeve të treta për 'makinerinë e luftës' të Rusisë".