BE: Rreth 330 mijë hyrje të parregullta gjatë 2022, kryesisht nga Ballkani

Më vete, pothuajse 13 milionë refugjatë ukrainas u llogaritën për hyrjen në kufijtë tokësorë të jashtëm të BE-së nga Ukraina dhe Moldavia midis 24 shkurtit 2022 deri në fund të vitit, të cilët nuk përfshihen në këto shifra. Në të njëjtën periudhë, 10 milionë shtetas ukrainas u raportuan në dalje në të njëjtat seksione kufitare.





Vitin e kaluar, vendet e asociuara të BE-së dhe Shengenit u përballën me sfida të pashembullta në kufijtë e tyre të jashtëm. Këto kanë variuar nga migrimi i organizuar nga shteti i kryer nga Bjellorusia nga viti 2021 e tutje te pushtimi rus i Ukrainës në shkurt 2022. Më vonë shkaktoi një numër rekord refugjatësh që mbërrinin në Bashkimin Evropian. Këto ngjarje, së bashku me numrin në rritje të vazhdueshme të kalimeve të parregullta, demonstrojnë nevojën për roje të fuqishme dhe efektive evropiane të kufirit dhe bregdetit, me Frontex-in si një mbështetës të fortë të Shteteve Anëtare.



Rruga e Ballkanit Perëndimor