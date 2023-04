Biseda e parë telefonike mes Kinës dhe Ukrainës që kur lufta filloi

"Kina nuk e krijoi krizën e Ukrainës, as nuk është palë në krizë. Si një anëtare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe një vend i madh përgjegjës, Kina nuk do të rrinte duarkryq, as nuk do t'i shtonte vaj zjarrit. Më pak shfrytëzojeni situatën për përfitime vetjake”, i tha presidenti kinez, homologut të tij Zelenskyy.