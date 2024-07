Borrell kritikon Netanyahun për interpretimin e opinionit të GjND-së

"70 për qind e kapacitetit të prodhimit të energjisë në Ukrainë po shkatërrohet. Jemi në verë, por në dimër, kjo do të jetë shumë më e vështirë për t'u përballuar, kështu që unë do t'u bëj thirrje vendeve anëtare të ofrojnë më shumë mbështetje për të rindërtuar dhe zëvendësuar rrjetin elektrik me më shumë prodhim të energjisë", tha shefi i politikës së jashtme të BE-së.