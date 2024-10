Borrell: Nëse nuk mbështesim Ukrainën lufta përfundon për 15 ditë

Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian (BE) për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, Josep Borrell, tha se lufta në Ukrainë do të përfundonte brenda 15 ditësh nëse vendet perëndimore nuk mbështesin Kievin, por presidenti rus Vlladimir Putin do t'i arrinte qëllimet e tij.