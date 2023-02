Borrell: Së shpejti ftesë për Kurtin dhe Vuçiqin

“Sot, gjëja e parë që do të bëj është t'i informoj liderët për situatën e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Beogradit. Do t’i informoj për zhvillimet e fundit, kontaktet e fundit. Propozimi është në tryezë. Unë do t'i thërras të dy liderët të vijnë në Bruksel, do ta bëj këtë së shpejti, pas dy javësh, për ta shtyrë patjetër këtë propozim. Do t'u kërkoj liderëve një mbështetje të fortë për të shmangur çdo lloj përshkallëzimi, dhe do t'u kërkoj atyre të punojnë seriozisht për këtë propozim, i cili është e vetmja mënyrë për të zgjidhur normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Kemi kaluar nga kriza në krizë, tani është koha për deeskalim dhe për të punuar në mënyrë konstruktive”, ka thënë Borrell.