Britanikët dhe ballkanasit do të paguajnë 7 euro për udhëtim në Shengen

Komisarja Evropiane për Çështjet e Brendshme, Ylva Johansson, konfirmoi se Sistemi Evropian i Informacionit dhe Autorizimit të Udhëtimit (ETIAS), sipas të cilit britanikët dhe qytetarët e tjerë do të duhet të aplikojnë për heqjen e vizave përpara se të hyjnë në BE, me siguri do të hyjë në fuqi nga maji i vitit të ardhshëm.