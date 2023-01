Çavuşoğlu e Daçiq flasin për raportet dypalëshe, BeH dhe Kosovën

Duke folur për ngjarjet e fundit lidhur me përmbytjet në rajonin e Sanxhakut, Çavuşoğlu shprehu mbështetjen dhe solidaritetin me Serbinë, duke thënë se ekipet dhe ekspertët e AFAD-it turk janë tashmë në terren dhe do të ofrojnë gjithë mbështetjen.