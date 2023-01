Covid-19 në Kinë: BE-ja shqyrton vendosjen e kufizimeve

Shumica e vendeve të Bashkimit Evropian favorizojnë prezantimin e testimit të Covid para nisjes për udhëtarët nga Kina, ka thënë Komisioni Evropian, pasi Pekini planifikon të heqë kufizimet e udhëtimit për qytetarët e tij, pavarësisht një valë infeksionesh Covid.

Qasja e përbashkët e BE-së doli pas një takimi të martën të Komitetit të Sigurisë Shëndetësore, një organ këshillues i BE-së i ekspertëve kombëtarë shëndetësorë nga 27 vendet e BE-së dhe i kryesuar nga Komisioni.

“Shumica dërrmuese e vendeve janë në favor të testimit para nisjes", tha një zëdhënës i Komisionit.

“Këto masa duhet të synohen në fluturimet dhe aeroportet më të përshtatshme dhe të kryhen në një mënyrë të koordinuar për të siguruar efektivitetin e tyre", tha ai.

Komisioni përgatiti të martën një projektpropozim për bisedimet, i cili përfshinte një rekomandim për mbajtjen e maskave në fluturimet nga Kina, monitorimin e ujërave të zeza për avionët që vijnë nga Kina, mbikëqyrjen gjenomike në aeroporte dhe rritjen e monitorimit e sekuencës, si dhe rritjen e vigjilencës së BE-së për testimin dhe vaksinimin.

“Kjo tani do të rishikohet dhe miratohet bazuar në kontributin e Shteteve Anëtare (BE),” tha zëdhënësi i Komisionit, duke shtuar se më shumë bisedime mbi masat do të zhvillohen në një takim tjetër të zyrtarëve shëndetësorë të BE-së të mërkurën (4 janar), pasdite.

Zëdhënësi tha se të gjitha vendet e BE-së ranë dakord se kishin nevojë për një qasje të koordinuar ndaj situatës në ndryshim në Kinë dhe për t’u marrë me implikimet e rritjes së udhëtimit nga Kina në Evropë pasi Kina të heqë politikat e saj të rrepta pandemike më 8 janar.

Kina kërcënon me kundërmasa

Kina këmbënguli se situata ishte “nën kontroll” dhe masat mjekësore ishin në “furnizimin e duhur”, tha zëdhënësi i qeverisë Mao Ning.

Ndërsa blloku 27-vendesh iu afrua më shumë vendosjes së një lloj kufizimi për udhëtarët nga Kina, Pekini kërcënoi me kundërmasa.

“Ne jemi kundër përpjekjeve për të manipuluar masat e Covid për qëllime politike dhe do të marrim kundërmasa bazuar në parimin e reciprocitetit", tha Mao.

Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve tha javën e kaluar se aktualisht nuk rekomandon masa për udhëtarët nga Kina.

Ai tha se variantet që qarkullonin në Kinë ishin tashmë në Bashkimin Evropian, se qytetarët e BE-së kishin nivele relativisht të larta të vaksinimit dhe potenciali për infeksione të importuara ishte i ulët në krahasim me infeksionet e përditshme në BE, me sistemet e kujdesit shëndetësor që po përballen aktualisht.

Shkencëtarë të tjerë kanë thënë gjithashtu se kufizimet në udhëtim do të kishin pak ndikim në frenimin e sëmundjes, por ata gjithashtu insistuan në vlerën e kërkimit të varianteve të mundshme jo në Evropë për momentin.