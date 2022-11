Dronët iranianë ndërtohen me materiale nga perëndimi

Lente infra të kuqe teleskopike me rezolucion të lartë e përdorur në Mohajer-6 për mbikëqyrje dhe shënjestrim duket të jetë identike me një model të bërë nga një firmë izraelite, Ophir Optronics Solutions Ltd., sipas fotove të pajisjes në Mohajer-6 dhe broshurave të korporatës rishikuar nga Gazeta. Kompania nuk pranoi të komentojë.