Erdoğan: Dy apo tre muajt e ardhshëm janë shumë të rëndësishëm

"Ne do të shohim se si do të formohet administrata e re me Trumpin. Në të njëjtën kohë, bota po evoluon në një vend tjetër. Për këtë arsye, dy-tre muajt e ardhshëm janë shumë të rëndësishëm për ne. Ne po bëjmë të gjitha përpjekjet tona. duke bërë më të mirën dhe duke i dërguar mesazhe botës në përputhje me rrethanat”, tha Erdoğan.