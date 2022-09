Erdoğani apel Putinit: Jepni edhe një mundësi për t’i dhënë fund konfliktit

Presidenti turk në një bisedë telefonike i bëri thirrje homologut të tij rus që t’u japë negociatave një mundësi tjetër për t’i dhënë fund konfliktit Rusi-Ukrainë.

Sipas një deklarate të Drejtorisë së Komunikimit të Türkiye-s , Recep Tayyip Erdoğan përsëriti gatishmërinë e Türkiye-s për të luajtur një rol lehtësues për të ndihmuar në përfundimin e luftës në Ukrainë dhe i bëri thirrje homologut të tij rus Vladimir Putin që t’u japë negociatave me Ukrainën një mundësi tjetër.

Gjatë bisedës, Erdoğan shprehu gjithashtu kënaqësinë për shkëmbimin e suksesshëm të të burgosurve Moskë-Kiev, si dhe funksionalitetin e marrëveshjes së Istanbulit mbi eksportet e grurit.

Zgjatja e marrëveshjes për eksportin e grurit është një interes i përbashkët, tha presidenti turk, për mekanizmin e eksportit të drithit i cili do të skadojë në nëntor dhe shtoi se përpjekjet vazhdojnë edhe për eksportin e grurit dhe plehrave ruse.

Çështja e aneksimit

Türkiye, OKB-ja, Rusia dhe Ukraina nënshkruan një marrëveshje më 22 korrik në Istanbul për të rifilluar eksportet e grurit nga tri porte ukrainase të Detit të Zi, të cilat u ndaluan pas fillimit të konfliktit Rusi-Ukrainë në shkurt.

Një qendër e përbashkët koordinimi me zyrtarë nga të tria vendet dhe OKB u krijua në Istanbul për të mbikëqyrur dërgesat.

Erdoğan vuri në dukje nevojën për hapa për të ulur tensionet në rajon dhe tha se Rusia pritet të ndërmarrë hapa, veçanërisht në aneksimin e rajoneve të Ukrainës Donetsk, Luhansk, Kherson dhe Zaporizhzhia.

Rajonet separatiste ukrainase të Donetskut dhe Luhanskut dhe pjesët e Zaporizhzhias dhe Khersonit të kontrolluara nga Rusia mbajtën referendume nga 23-27 shtator për bashkimin me Rusinë.

Ministria e Jashtme ruse tha të mërkurën se më shumë se 98 për qind votuan në favor të bashkimit me Rusinë.

Sondazhet janë dënuar gjerësisht nga komuniteti ndërkombëtar, gjegjësisht vendet evropiane dhe ShBA-ja i quajtën ato “të rreme” dhe duke thënë se nuk do të njihen.