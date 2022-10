Fillon Samiti i Platformës së Krimesë në Zagreb: T’i ndihmojmë Ukrainës!

Kryetari i Parlamentit kroat, Gordan Jandrokoviq, dhe ai i Verkhovna Rada ukrainase, Ruslan Stefançuk, sot hapën samitin e parë parlamentar të Platformës së Krimesë në Zagreb me mesazhin se nuk duhet të heqin dorë nga dhënia e ndihmës për Ukrainën.

“Ne do t'i dërgojmë një mesazh të fortë uniteti, solidariteti dhe mbështetjeje Ukrainës në mes të agresionit rus,” tha Jandrokoviq, duke shtuar se komuniteti ndërkombëtar, BE-ja dhe NATO-ja shpejt “iu përgjigjën lëvizjes anti-civilizimi të Putinit” në një mënyrë të bashkuar dhe mënyrë solidariteti pas pushtimit rus.

Në gusht 2021, në Kiev u mbajt samiti inaugurues i Platformës së Krimesë, i cili koordinon përgjigjen ndërkombëtare ndaj aneksimit të Krimesë dhe sfidave të tjera të sigurisë.

Samiti u mbajt edhe këtë vit në gusht, në formë virtuale dhe të dy ishin në nivel presidentësh shtetesh apo qeverish. Takimi në Zagreb vendosi dimensionin parlamentar të Platformës së Krimesë.

Kryeparlamentari i Kroacisë e krahasoi popullin ukrainas me atë kroat të tridhjetë viteve më parë.

“Vazhdimi i agresionit rus i ka dhënë një vrull të ri kësaj platforme. Qëllimi përfundimtar është i qartë, që Rusia të largohet nga territori që nuk i përket. Fryma e popullit ukrainas më kujtoi shpirtin e popullit kroat të tridhjetë viteve më parë. Edhe ne e vendosëm krenarinë, patriotizmin dhe guximin tonë përballë një agresori superior ushtarak", tha Jandrokoviq.

Jandrokoviq shtoi se “ajo fushatë lufte u parapri nga një përgatitje e plotë e narrativave të rreme dhe manipulimi i informacionit nga agresori i madh serb” dhe se Kroacia, me përvojën e saj të luftës, është në dispozicion të Ukrainës në të gjitha mënyrat e tjera.

Ai u bëri thirrje vendeve që të marrin një vendim të qartë dhe të qëndrojnë në anën ukrainase.

“Ne jemi thellësisht të vetëdijshëm për dallimin midis agresorit dhe viktimës. Askush nuk duhet të ketë dilema se në cilën anë të këtij konflikti të qëndrojë. Le të mos lëkundemi në ndihmën e Ukrainës në rrugën drejt fitores së saj”, theksoi Jandrokoviq.

Stefançuk tha se ishte i bindur se takimi i sotëm "do të jetë produktiv dhe i frytshëm" dhe falënderoi Kroacinë për bashkëorganizimin e samitit, sepse nuk ishte e mundur të mbahej në Kiev për shkak të “sulmeve agresive të përditshme ndaj Ukrainës”.

“Iniciativa e presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskiy është pranuar gjerësisht dhe po përhapet gjeografikisht. Qëllimi ynë është i qartë, kthimi i Krimesë në integritetin ukrainas”, tha Stefanchuk.

Ai është i bindur se “në të ardhmen e afërt do të realizohet ëndrra e Ukrainës - fitorja dhe paqja”, theksoi kryetari i parlamentit ukrainas.

Në Zagreb janë 42 delegacione nga 32 vende. Pesë vende përfaqësohen nga presidentët e të dyja dhomave të parlamentit: Belgjika, Republika Çeke, Irlanda, Polonia dhe Rumania. Njëmbëdhjetë vende do të marrin pjesë nëpërmjet mesazheve me video, duke përfshirë Francën, Hungarinë, Japoninë dhe Kanadanë.

Në Zagreb janë edhe përfaqësues të pesë asambleve parlamentare të organizatave ndërkombëtare - Parlamenti Evropian, PS-ja e Këshillit të Evropës, PS-ja e OSBE-së, Bashkimi Ndërparlamentar dhe PS-ja e NATO-s.