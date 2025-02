Franca i dorëzon Ukrainës avionët e parë luftarakë "Mirage 2000"

Presidenti francez Emmanuel Macron në qershor 2024 deklaroi se ata do të transferonin avionë luftarakë "Mirage 2000" në Ukrainë dhe se pilotët ukrainas do të trajnoheshin në Francë në kuadër të këtij qëllimi. Ai nuk dha informacione se sa avionë luftarakë do të dërgoheshin.