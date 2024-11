Francë, bllokohet porti Bordeaux, protestë kundër marrëveshjes BE-Mercosur

Fermerët në Francë me bllokimin e hyrjes së portit Bordeaux me traktorë që mbrëmë kanë përshkallëzuar protestat e tyre kundër marrëveshjes së propozuar të tregtisë së lirë midis Bashkimit Evropian (BE) dhe Tregut të Përbashkët Jugor, të njohur si Mercosur.