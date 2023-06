Francezi gris Kuranin në rajonin e Trakisë Perëndimore në Greqi

Shumica e pakicës etnike turke të Greqisë, afërsisht 150.000 njerëz, jetojnë në Trakinë Perëndimore, e cila kufizohet me Bullgarinë në veri, me Türkiyen në lindje, me Detin Egje në jug dhe me rajonin grek të Maqedonisë në perëndim.